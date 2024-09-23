Синоптики обещают резкое похолодание и ночные минусовые температуры.

Омский Гидрометцентр дал прогноз на начало рабочей недели в Омской области. По данным синоптиков, в понедельник ночью будет до +5…+10 градусов, местами 0. Днем до +10…+15 градусов. При этом облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди. Ожидается ветер до 15–20 м/с.

Во вторник, 24 сентября, ночью –1…+4 градуса, днем до +8…+13 градусов. Также облачно, с прояснениями, и небольшие осадки. Ветер до 7–12 м/с, порывами до 15–20 м/с.

В среду, 25 сентября, ночью –3…+2 градуса, днем +7…+12 градусов. Переменная облачность, местами небольшие осадки. Сохранится порывистый ветер, местами до 15–20 м/с.

Ранее синоптики предупреждали о штормовом ветре. К воскресенью независимые сервисы прогноза погоды обещают потепление и возвращение бабьего лета.