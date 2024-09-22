19-летний водитель иномарки не сразу заметил мужчину, переходящего дорогу в неустановленном месте.

Накануне, 21 сентября, около 11:25 часов стало известно о ДТП с погибшим в Лукьяновке, что в Советском округе Омска.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Тойоты» ехал по проспекту Мира и в районе многоэтажки, не заметив, сбил пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП 40-летний мужчина-пешеход был доставлен в больницу, где позже скончался. Проводится проверка.