Исполнитель только оправился от простуды. В отеле «50/60» ему преподнесли торт «Офицеры».

Вчера, 21 сентября, Олег Газманов выступил вместе с симфоническим оркестром на 70-летии радиозавода имени А. С. Попова. Об этом сам певец рассказал у себя в соцсетях. Судя по осипшему голосу, певец приехал в Омск простывшим.

– Я в Омске. Здесь ясные дни. Пока еще болею, но уже могу спеть, – заявил Газманов, продемонстрировав подписчикам яркое солнце за окном.

Он восхитился презентом от отеля «50/60», где остановился, – тортом «Офицеры».

– Это торт. Очень вкусный, я его сейчас съем, – сказал артист.

Судя по короткому ролику, на концерте Газманов исполнил в том числе и «Ясные дни».