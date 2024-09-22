Владимир Компанейщиков поздравлял предприятие с 70-летним юбилеем от лица руководства.

На вчерашнем праздновании 70-летнего юбилея радиозавода имени А. С. Попова «первую партию» играл бывший заместитель председателя правительства, а ныне гендиректор управляющей компании радиозавода, АО «Корпорация Попов Радио», Владимир Компанейщиков. Он поздравил сотрудников предприятия от лица руководства. Это первое появление бывшего высокопоставленного чиновника на столь статусном заводском мероприятии.

В официальном пострелизе уточняется, что предприятие обеспечивает качественной и надежной связью российские Вооруженные силы, государственные структуры и крупнейший бизнес. А бытовые приборы учета газа производства омского радиозавода работают в квартирах жителей многих городов.

На заводе Владимир Компанейщиков трудится с 2018 года, с тех пор, как покинул пост вице-губернатора. В правительстве он трудился при главе региона Викторе Назаровe, одно время отвечая за всю внутреннюю политику.