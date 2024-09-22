Четыре подростка оказались в больнице.

Только за одни сутки зафиксировано три ДТП с участием подростков на мопедах.

В первом случае около 10:50 в селе Троицкое 39-летняя водитель «Киа Рио» при повороте столкнулась с мопедом «Альфа» под управлением 13-летнего подростка. С полученными в результате ДТП травмами школьник доставлен в медицинское учреждение. Около 14:00 стало известно об аварии в Исилькуле. 36-летний водитель легковушки при выезде с обочины не пропустил 15-летнего подростка на мопеде. Парень самостоятельно обратился за помощью к врачам.

О третьем ДТП, в Тюкалинске, стало известно в районе 21:00. 34-летний водитель «Ниссана» не пропустил и столкнулся с мопедом. 14-летний водитель мопеда и его ровесник-пассажир доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины происшествий.