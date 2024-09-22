Жителям Знаменского, Тевризского и Тарского районов пока выплатят компенсации из-за отсутствия отопления.

Омские власти вновь объявили о единовременных денежных выплатах потребителям газа в Знаменском, Тевризском и Тарском районах. Как и три предыдущих отопительных сезона, жителям северных районов Омской области по итогам зимы возместят часть затрат при переходе на альтернативные источники отопления.

Из-за падения давления в газопроводе на Тевризском месторождении при низких температурах сохраняются риски отключений абонентов от газоснабжения. Раз и навсегда проблемы на севере области решит строительство магистрального газопровода на север региона.

В настоящее время продолжается строительство газопровода-отвода протяженностью 94 км от ГРС «Тарская». Половина протяженности газовой артерии уже проложена. Газификацию Большереченского, Тарского, Знаменского, Тевризского районов планируется выполнить до конца 2025 года.

– Компания «Газпром» продолжает строительство газовой инфраструктуры для северных территорий Омской области. Потребителям этих районов не придется больше испытывать таких неудобств с переводом на альтернативные виды топлива, – подчеркнул губернатор Виталий Хоценко. – Но так как стройка еще идет, необходимо предусмотреть в бюджете финансирование компенсаций еще на один отопительный сезон. Единовременные выплаты должны учитывать индексацию.

Все хлопоты по организации выплат традиционно возложат на министерство финансов и министерство энергетики и ЖКХ Омской области.

По уже отработанной практике компенсации будут предоставляться по итогам прохождения осенне-зимнего периода по факту понесенных людьми затрат из-за вынужденного перехода на альтернативные источники отопления.