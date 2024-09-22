Деньги на монумент матросу Федору Михайлову собирали всей страной.

В деревне Лыжино Любинского района в честь 100-летия района и 120-летия сражения крейсера «Варяг» установили памятник одному из его героев. Оказывается, один из его героев, матрос, кочегар 1-й статьи Федор Михайлов проживал после Русско-японской войны в этом населенном пункте.

Прежний памятник герою возле здания Любинского историко-краеведческого музея пришлось демонтировать из-за его неудовлетворительного состояния. Кроме того, даты жизни героя на кентотафе являлись недостоверными.

Прокуратура внесла главе администрации Любинского городского поселения представление. В итоге демонтированный монумент решено установить на месте захоронения Федора Михайлова на кладбище.

В ходе изучения архивных данных старший помощник прокурора Любинского района Дмитрий Макаров организовал общественную кампанию по возрождению памятника, которая была поддержана активной общественностью и ветеранским сообществом. Средства собирали по всей стране.

Изготовил монумент известный скульптор Михаил Минин, автор памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной. Новое изваяние представляет собой образ матроса в дыму и пламени пароходной трубы. Памятник открыли в присутствии потомков героя.