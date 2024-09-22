Омск-Информ
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·Происшествия

Сельчане лишились своих денег.

Омские полицейские рассказали о двух случаях дистанционного мошенничества при заготовке дров. Так, житель деревни Белоглазово Тюкалинского района отреагировал на объявление в социальной сети о продаже топлива на зиму. Продавец пояснил, что нужно либо перевести деньги за товар дистанционно, либо приехать лично в компанию в Крутинском районе. Сельчанин выбрал первый вариант, перевел 27 тыс. рублей и не дождался дров.

Другой инцидент произошел в селе Южном Павлоградского района. 28-летней сельчанке показала объявление подруга. Женщина внесла предоплату в 20 тыс. рублей, но дров ей никто не доставил.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

·Происшествия

Сельчане лишились своих денег.

Омские полицейские рассказали о двух случаях дистанционного мошенничества при заготовке дров. Так, житель деревни Белоглазово Тюкалинского района отреагировал на объявление в социальной сети о продаже топлива на зиму. Продавец пояснил, что нужно либо перевести деньги за товар дистанционно, либо приехать лично в компанию в Крутинском районе. Сельчанин выбрал первый вариант, перевел 27 тыс. рублей и не дождался дров.

Другой инцидент произошел в селе Южном Павлоградского района. 28-летней сельчанке показала объявление подруга. Женщина внесла предоплату в 20 тыс. рублей, но дров ей никто не доставил.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».