Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

12-летний школьник и двухлетняя малышка оказались в больнице.

Вчера около 17:30 стало известно о массовом ДТП в омских Нефтяниках.  

Предварительно установлено, что 43-летний водитель «Лады» на пересечении улиц Нефтезаводская – Магистральная проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями «Митсубиши» и «Рено».

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Митсубиши», 12-летний школьник и двухлетняя малышка, оказались в больнице. Проводится проверка.

·Происшествия

12-летний школьник и двухлетняя малышка оказались в больнице.

Вчера около 17:30 стало известно о массовом ДТП в омских Нефтяниках.  

Предварительно установлено, что 43-летний водитель «Лады» на пересечении улиц Нефтезаводская – Магистральная проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями «Митсубиши» и «Рено».

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Митсубиши», 12-летний школьник и двухлетняя малышка, оказались в больнице. Проводится проверка.