Продавец сообщает, что в доме выполнен дорогостоящий ремонт с использованием современных материалов.

В поселке Чукреевка на окраине Кировского округа Омска выставили на продажу двухэтажный коттедж стоимостью 23,9 млн рублей. Кирпичный двухэтажный дом 2023 года постройки расположен на улице Костерина.

Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», в доме выполнен дорогостоящий ремонт с использованием современных материалов. На первом этаже расположены входная группа с зоной отдыха, кухня-гостиная, зона спа и гардеробная. На втором – холл с зоной отдыха, три изолированные спальни, гардеробная, санузел, а также лаундж-зона.

– Новому собственнику остается все – от встроенной мебели до штор. Заезжай и живи, – отмечает продавец.

Судя по всему, хозяин коттеджа переезжает жить в другой регион.