По сравнению с прошлым годом показатель вырос почти на четверть, а план на 2024 год уже фактически выполнен.

По состоянию на 1 сентября текущего года в Омской области ввели в эксплуатацию 600,9 тысяч кв. метров жилья, сообщил глава региона Виталий Хоценко. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 22 %, а план текущего года – 700 тысяч «квадратов» – выполнен уже на 86 %.

– Важно сохранить набранный темп и дальнейшем, – подчеркнул губернатор.

Региональные власти активно привлекают для строительства в Омске и районах области иногородние компании. Они реализуют проект комплексного жилищного строительства, включающие не только многоквартирные дома, но и социальную инфраструктуру.