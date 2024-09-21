Омск-Информ
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·Общество

Индивидуальный предприниматель Линнур Мухаметшин больше не будет обслуживать маршруты № 424 и 514.

Еще с двух коммерческих маршрутов в Омске ушел перевозчик. Индивидуальный предприниматель Линнур Мухаметшин принял решение прекратить работу на маршрутах № 424 (Кузьминки – Николаевка) и № 514 (Бархатовой – 3-й Разъезд).

После ухода Мухаметшина на маршруте № 424 остается работать его коллега, ИП Михаил Алгазин. Кто будет обслуживать маршрут № 514, неизвестно.

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·Общество

Индивидуальный предприниматель Линнур Мухаметшин больше не будет обслуживать маршруты № 424 и 514.

Еще с двух коммерческих маршрутов в Омске ушел перевозчик. Индивидуальный предприниматель Линнур Мухаметшин принял решение прекратить работу на маршрутах № 424 (Кузьминки – Николаевка) и № 514 (Бархатовой – 3-й Разъезд).

После ухода Мухаметшина на маршруте № 424 остается работать его коллега, ИП Михаил Алгазин. Кто будет обслуживать маршрут № 514, неизвестно.

1508