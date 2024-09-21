Проект «НеШкола» позволит ученикам 9–11 классов из районов области глубоко изучить математику и поступить на технические специальности в омские вузы.

В ближайшее время в регионе начинает работу онлайн-школа по глубокому изучению математики и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Она рассчитана на учеников 9–11 классов, живущих в районах Омской области и собирающихся поступать на технические специальности в омские вузы. Набор в «НеШколу» завершается 23 сентября.

Занятия будут проводиться раз в неделю и длиться 1,5 часа. Школьники будут разбирать сложные разделы математики и вторую часть профильного ЕГЭ. Также в течение недели необходимо выполнить домашнее задание на платформе. Учить их будут преподаватели Малого матфака ОмГУ имени Ф. М. Достоевского.

Партнером проекта выступает «Точка кипения Омск». Вся информация о «НеШколе» и регистрация – на сайте проекта.