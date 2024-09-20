Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Одно из зданий стоит 671 тысячу рублей, а другое – почти 15 млн рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение, согласно которому в городе должны продать два муниципальных здания – магазина и школы. В документе говорится, что организацией аукциона займется департамент имущественных отношений.

Одно из зданий находится по адресу улица Вавилова, 106а. Его площадь составляет 158,1 квадратного метра. Это здание хотят выставить на аукцион с начальной стоимостью 671 тыс. рублей.

Второй объект располагается по адресу улица Свободы, 157. Дом площадью 1 617,9 квадратного метра выставят на продажу по начальной цене 14 млн 778 тыс. рублей.

·Экономика/Бизнес

Одно из зданий стоит 671 тысячу рублей, а другое – почти 15 млн рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение, согласно которому в городе должны продать два муниципальных здания – магазина и школы. В документе говорится, что организацией аукциона займется департамент имущественных отношений.

Одно из зданий находится по адресу улица Вавилова, 106а. Его площадь составляет 158,1 квадратного метра. Это здание хотят выставить на аукцион с начальной стоимостью 671 тыс. рублей.

Второй объект располагается по адресу улица Свободы, 157. Дом площадью 1 617,9 квадратного метра выставят на продажу по начальной цене 14 млн 778 тыс. рублей.