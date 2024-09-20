Праздник был учрежден в Омской области в честь 140-летия со дня выхода первого номера газеты «Акмолинские областные ведомости» более 10 лет назад.

Сегодня в Омской области отмечают уникальный праздник – День омской прессы. Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко и спикер Заксобрания региона Александр Артемов поздравили ведущих журналистов региона.

В Омской области работает более 250 средств массовой информации, уверенно освоивших цифровое пространство и современные форматы подачи новостей. Мэр Омска Сергей Шелест и председатель Омского городского Совета Владимир Корбут также поздравили представителей ряда омских СМИ, а в их лице – и всех омских редакторов, журналистов, фотокорреспондентов, сотрудников редакций с профессиональным праздником.

Благодарственное письмо мэра Омска Сергея Шелеста было вручено обозревателю РИА «Омск-информ» Ольге Ложниковой.

– Поблагодарили за работу, профессионализм, объективность, ответственный подход к делу и, конечно, за помощь и взаимодействие в решении насущных проблем горожан. Желаем всем причастным к Дню омской прессы успехов, крепкого здоровья, вдохновения и простых человеческих радостей, – поздравил представителей омских СМИ Сергей Шелест.

Руководители города отметили работу журналистов за справедливую критику и заверили, что учтут замечания и будут в дальнейшем трудиться на благо омичей.