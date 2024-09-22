«Омск-информ» выяснил, какие новые постановки и свежие актерские тандемы ждут зрителей.

Омск по праву называют одной из культурных столиц Сибири. К каждому открытию сезона театралы готовят зрителям что-то этакое, поражающее, по их мнению, воображение. Для публики такие премьеры превратились в приятный ритуал знакомства с новыми постановками и свежими лицами. Искушенные театралы устраивают своеобразный тур по омским учреждениям Мельпомены, знакомясь с самыми креативными находками главных режиссеров. «Омск-информ» узнал, какими премьерами приготовились удивлять омские театры. Какие новые звезды пополнили труппы. И вместе с экспертом оценил, каких свежих впечатлений стоит ждать от постановок.

Музыкальный театр: три мюзикла и один балет

Самый масштабный в плане труппы омский театр, Музыкальный, в своем 78-м сезоне 20 ноября представит премьеру мюзикла композитора Максима Кошеварова «Остров сокровищ». Постановка предназначена для семейного просмотра. На Новый год взрослым и юным омичам презентом станет еще один мюзикл, сочинение Максима Дунаевского «Аленький цветочек». Третий мюзикл от композитора Сергея Дрезнина, «Екатерина Великая», театралы увидят и услышат в постановке во второй половине сезона.

А вишенкой на театральном торте станет постановка главного балетмейстера Надежды Калининой популярного классического балета «Корсар». Специалист, как правило, берет за основу классическую хореографию, но интерпретирует ее на свой лад.

– Очень хочется увидеть «Корсара» Калининой в Музыкальном. Мне кажется, это событие – постановка такого материала. Любопытно, что получится из этой затеи, – предвкушает удовольствие обозреватель одного из известных омских изданий Татьяна Попова.

К сожалению, в этом сезоне балетную труппу покинула многолетняя звезда коллектива Анна Маркова. По словам пресс-секретаря омского Музтеатра, причина ухода артистки ей не известна.

Тем не менее среди балетников есть и новички. Появятся они и среди музыкантов оркестра. Дебютанты есть в составе хора – это бас Василий Боровик и меццо-сопрано Ирина Синяговская (на фото).

«Галерка»: две звезды и «нетленки» по классике

В омском театре «Галерка» в 35-м юбилейном сезоне в труппе Владимира Витько появились два новых актера. Это, в частности, опытный Михаил Гладков, много прослуживший в местном ТЮЗе, а последний сезон он работал в Тарском театре.

И совсем юная Александра Борисова, которая приехала в Омск из Абакана. В нынешнем году она с отличием окончила институт искусств имени Хворостовского.

Есть, правда, и потери: уехал из Омска служивший в «Галерке» с 2022 года Андрей Карагодин. Его можно было увидеть в шести постановках театра, в том числе в спектакле по «нетленке» Достоевского «Преступление и наказание». Как бы в развитие темы в репертуаре «галерковцев» появится очередной хит от Достоевского, «Идиот» в постановке худрука Владимира Витько. Его премьера намечена на 4 октября. А ровно через месяц афишу «Галерки» пополнит еще одна хит, чеховская «Чайка» в постановке внука Владимира Витько. В новый год публика увидит шоу «Новый год шагает по планете».

Драматический театр: два хита и одна потеря

Как уже ранее сообщал «Омск-информ», в актерском составе старейшего местного храма Мельпомены, в прошлом сезоне отметившего 150-летний юбилей, пробита ощутимая брешь. Ушла заслуженная артистка России Екатерина Потапова. По одним сведениям, 49-летнюю звезду не устраивал репертуар и она решила попробовать свои силы в Москве. По другим, Екатерина вышла замуж и решила больше времени уделять семье.

На смену ей Омский академический пополнился выпускниками курса заслуженного артиста России Олега Теплоухова Виталием Храмовым и Максимом Савенко (на фото). Они выпускники факультета культуры и искусств ОмГУ. Пришла и ученица звезды местных «академиков» еще одного заслуженного артиста, Александра Гончарука, Алина Заулицкая. Понятно, что это приобретение, как говорится, навырост.

Из актерских приобретений можно отметить возращение в театр после годичного перерыва мастеровитого Артема Кукушкина, когда-то перешедшего в Драму из «Пятого театра». Среди омских театралов у него масса поклонников.

А свой 151-й театральный сезон «академики» откроют 26 сентября сразу двумя премьерами. Обе по классическим произведениям. На большой сцене, будем надеяться, очередной хитовый спектакль от так любимого омичами харизматичного режиссера Александра Кузина. Он взялся за тургеневский «Месяц в деревне». На камерной сцене планируют показать «Камера обскура» по Набокову от Алексея Крикливого.

«Пятый театр»: курс на перезагрузку репертуара

В «Пятом театре» тоже есть новичок, Кирилл Васильев. Дипломник Омского колледжа культуры и искусств уже успел поработать в «Галерке» и даже отслужить в армии. Он известен тем, что организовал свою рок-группу «НеСпать!».

– Жду еще новых постановок от «Пятого». Интересно, какой репертуар будет вводить главный режиссер. Исмайлова как постановщик мне очень нравится, думаю, в театре будет курс на обновление репертуара. Посмотрим, – заявила омский театрал Татьяна Попова.

Тем, кто не следит за кадровыми перестановками в «Пятом театре», спешим напомнить: Людмила Исмайлова пришла в этот омский театр примерно год назад, когда внезапно учреждение оставил прежний главный режиссер Максим Кальсин. С его именем связано несколько ярких постановок, в частности «Берегиня» и «Джейн Эйр». В кулуарах поговаривают, что причиной ухода стал конфликт с директором. Открыли 33-й сезон в «Пятом театре» комедии в постановке Бориса Гуревича, который сейчас очень много работает с омскими театрами. Один из спектаклей назвали «Весельчаки». И, вероятнее всего, всего он заменит в репертуаре безусловно многолетний хит театра «Боинг-Боинг». Ожидается также спектакль в жанре социального хоррора «Остров Рикоту» от режиссера Фамила Джавадова.

На Новый год главреж Исмайлова ставит всегда заходящую на ура «Красную Шапочку». Январь принесет еще одну премьеру, «Самодуры» по Гольдони. Запланированы еще «Багровый остров» по пьесе Булгакова и переложение истории о Дон Кихоте от Светланы Баженовой.

Театр кукол «Арлекин»: два новичка

В самом популярном у родителей и юных омичей театре, кукольном «Арлекине», тоже есть пополнение в труппе. Это нижегородцы Полина Смирнова и Иван Шилин.

– Молодежь «Арлекина», в частности Полину, уже удалось увидеть в спектакле «Сказка о царе Салтане». Знаю, что ребята будут преподавателями в детской студии театра, и это радует. Показались активными, интересными артистами, – оценила Татьяна Попова.

В планах у «Арлекина» в очередном 89-м сезоне 7 премьер. Упоминаемый ранее Борис Гуревич поставит «Собаку на сене» от Лопе де Вега. Также уже ранее звучавший в нашем обзоре Фамил Джавадов покажет омским театралам «Малахитовую шкатулку».

Кроме того, у кукольников ожидаются в этом сезоне сказочные хиты «По щучьему велению», «Рикки-Тикки-Тави» и «Петушок – золотой гребешок».

ТЮЗ: без здания, но с детским детективом

Еще один детско-молодежный театр города Омский ТЮЗ встретит 88-й сезон без здания, но с шестью новичками. Из Екатеринбурга приехали Ольга Исакова и Тимофей Петров, едва получившие дипломы местного театрального института. Из Новосибирска точно в таком же статусе прибыли Кирилл Лазарь и Валерий Харитоненко. Самый опытный из новичков, выпускник Омского музпеда 2017 года Евгений Лыков (на фото). Вместе с ним пришла и его супруга Ангелина, получившая диплом Костромского колледжа культуры в 2021 году.

Две премьеры сезона в стенах омского Дома актера ожидают тюзовских фанатов в ноябре. На 2 и 3 ноября намечена премьера комедии Кена Людвига «Одолжите тенора» в постановке заслуженного артиста РФ Рината Фазлеева.

Главный режиссер Омского ТЮЗа Анастасия Старцева взялась за нелегкий жанр, детский детектив. В основе ее спектакля «Спасти ангела» – произведение английского автора Дэвида Алмонда «Ангелино Браун», про веру в чудо и добро. На Новый год тюзовцы обещают две постановки: одну в Доме актера – сказку «Морской царь и Елена Премудрая», а самых маленьких ждут в бэби-театре на площадке Омской крепости.

«Студия» Любови Ермолаевой: музыкальная «Каштанка»

В «Театре-студии» имени Любови Ермолаевой в 34-м театральном сезоне труппу пополнила четверка ребят из областного колледжа культуры и искусств. Трое уже выпускники, Елизавета Бороздина, Дарья Живило и Евгений Ракитин, а один еще учится – Ярослав Бабкин.

Первой премьерой «Студии» станет интерпретация знаменитого чеховского произведения, музыкально-хореографическая «Каштанка, или Забытые письма». Ставит его московский режиссер, как говорят – с омскими корнями, Сергей Федоров. Первый показ ожидается в ноябре.

Лицейский ждет юбилея

А в Лицейском сейчас готовятся к юбилейному вечеру, посвященному 30-летию учреждения, намеченному на 8 октября. Самый миниатюрный омский театр пережил конфликтную ситуацию между директором Ольгой Симоновой и худруком Сергеем Тимофеевым.

Ее суть никто не приводит. Еще весной Сергею Тимофееву контракт не продлили. Однако осенью дело кардинально поменялось. Хочется верить, что юбилей все острые углы сгладит.

Несмотря на все трудности и характерные для такой среды скандалы, омские театры гостеприимно распахивают свои двери в ожидании главного ценителя – зрителя. И наверняка удивят и порадуют неожиданными находками и новыми актерскими тандемами.