Мужчина не только стал фигурантом уголовного дела, но «спалился» походом к подруге.

Сотрудники омской полиции задержали 38-летнего жителя Чкаловского поселка, который подозревается в краже велосипеда из подъезда дома, расположенного на другом конце города – в Амурском поселке. Мужчина совершил преступление, когда возвращался домой от любовницы.

В правоохранительные органы обратился 20-летний хозяин украденного велосипеда. Он хранил транспортное средство в подъезде и никогда не пристегивал. Спускаясь утром на первый этаж, хозяин байка не обнаружил его на привычном месте. Оказалось, что в доме побывал чужак. Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. Просмотрел внимательно запись, сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя и задержали его дома в Октябрьском округе.

– На допросе подозреваемый пояснил, что находился в гостях у подруги, проживающей в одном подъезде с заявителем, – сообщили в полиции. – Возвращаясь домой, он обратил внимание на велотранспорт, стоящий на 1-м этаже, и решил, что уехать на нем будет гораздо комфортнее и быстрее, чем идти пешком.

Добравшись из Амурского поселка до Чкаловского, герой-любовник спрятал чужой велосипед в гаражах, а когда через некоторое время вернулся за ним, в укромном месте велосипеда уже не было. Где сейчас байк стоимостью 26,5 тыс. рублей, неизвестно.

В отношении жителя Чкаловского поселка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». За поход к любовнице, очевидно, также придется ответить, и наказание может быть не менее суровым.