Механизмы привлечения дополнительных инвестиций в региональную экономику рассмотрели депутаты областного Законодательного собрания.

Налоговые преференции для организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт (СПИК) или концессионное соглашение с Омской областью, рассмотрели депутаты регионального Заксобрания на заседании комитета по финансовой и бюджетной политики. Напомним, что порядок заключения СПИК для создания новых промышленных производств был принят в регионе два года назад. Согласно документу, объем инвестиций в проект должен составлять не менее 750 млн рублей, а срок реализации инвестпроекта – до 12 лет. Принятый порядок расширил полномочия правительства Омской области в сфере промышленной политики и дал возможность региону заключать специальные инвестконтракты без участия федеральных властей.

Теперь министерство экономического развития Омской области вышло на парламентариев с предложениями по созданию более благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности. В настоящее время льготы установлены только в отношении федеральных СПИКов, но эти же преференции предложено распространить и на региональные СПИКи. Речь идет об освобождении от уплаты налога на имущества в размере 50 % и обнулении налога на прибыль.

Члены комитета по финансовой и бюджетной политики рекомендовали областному парламенту принять законопроект сразу в первом и во втором чтениях.

– СПИК – это эффективный инструмент вложения средств именно в реальное производство, что исключительно важно в настоящее время, – отметил председатель комитета Вадим Бережной. – Кроме того, реализация СПИК важна не только для инвесторов. Контракт дает новые рабочие места, обновление основных фондов, дополнительный спрос по производственным цепочкам, инфраструктуру, налоги.

Члены профильного комитета также обсудили еще один подготовленный областным Минэкономразвития законопроект, направленный на поддержку инвесторов. Как пояснили разработчики проекта, в настоящее время предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество для организаций, заключивших концессионное соглашение в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». В целях создания условий для ведения инвестиционной деятельности на территории Омской области, расширения инструментов привлечения внебюджетных источников финансирования предлагается дополнить данную категорию налогоплательщиками, заключившими соглашение о государственно-частном партнерстве в рамках Закона № 224-ФЗ.

Комитет рекомендовал законопроект к рассмотрению в рамках пленарного заседания Законодательного собрания.