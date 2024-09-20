Популярный авиарейс Омск – Иркутск стал субсидированным. С ноября он будет выполняться три раза в неделю.

Омский аэропорт сообщает, что популярный авиарейс Иркутск – Омск – Иркутск компании S7 Airlines с 24 сентября станет субсидированным. Билет в одну сторону будет стоить 10 тыс. рублей без багажа и 11 500 с багажом.

– С ноября рейс Омск – Иркутск будет выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Билеты уже в продаже, – отметили в пресс-службе аэропорта.

Иркутск является крупным транспортным хабом для туристов, едущих на Байкал. Сам город также популярен у путешественников.