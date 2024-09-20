В летнем образовательном лагере ОНПЗ юные «ястребы» подготовились к углубленному изучению химии и физики с преподавателями ОмГТУ.

В рамках проекта «Спорт+наука» 16 воспитанников хоккейной академии «Авангард» побывали в летнем образовательном лагере Омского НПЗ, действующего на базе санатория имени Карбышева (расположен в Красноярско-Чернолученской курортной зоне). Склонные к техническому профилю воспитанники хоккейной академии были отобраны по результатам тестирования. Вместе с другими старшеклассниками из образовательных учреждений-партнеров хоккеисты прошли профориентационные тренинги, развивали лидерские и организаторские навыки в деловых играх.

С участниками проекта «Спорт+наука» встретились руководитель ОНПЗ Олег Белявский и генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков. В открытом диалоге со старшеклассниками они рассказали, какие книги читают, как справляются со стрессом и какие качества необходимы, чтобы стать профессионалом.

– Участие в совместном с Омским НПЗ проекте дает нашим воспитанникам дополнительную возможность развития карьеры. Профориентационная программа позволит ребятам получать качественное техническое образование и совмещать обучение с тренировками. Благодаря Омскому НПЗ у молодых хоккеистов появится больше возможностей реализовать себя во взрослой жизни, – подчеркнул генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

Как отметил Олег Белявский, спорт вырабатывает у молодых людей лидерские качества и учит работать на результат, а это важные навыки для работы на сложном высокотехнологичном производстве.

– Проект «Наука+спорт» предоставляет возможности для профессионального развития и роста карьеры. Те ребята, которые проявляют интерес к нефтепереработке, продолжат участие по программе профподготовки «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ», формируя полезные для профессии навыки и знания, – сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Профориентационная программа завода реализуется совместно с учебными заведениями Омска, и ежегодно в ней участвует свыше 800 школьников. В образовательный курс программы включены научно-технические конференции, факультативные занятия по химии и физике, выездные образовательные сессии в формате летнего лагеря, олимпиады и кейс-чемпионаты, а также виртуальные экскурсии по предприятиям нефтяного сектора. Проект «Спорт+наука» – один из этапов программы подготовки кадров «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ». Самые одаренные из юных хоккеистов, принявших участие в программе, уже в октябре займутся углубленным изучением химии и физики с преподавателями Омского политеха.