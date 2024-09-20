Цель предлагаемых изменений – создание персонифицированного и правозащитного подхода для всех участников трудовых отношений.

Накануне на заседании комитета по социальной политике областного парламента принят проект закона «О внесении изменений в Закон Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области» к рассмотрению и рекомендован к принятию в двух чтениях.

Как уточнили в министерстве труда Омской области, сейчас работодателям со штатом более 35 человек устанавливается квота в размере 2 % от среднесписочной численности работников без учета занятых на вредных или опасных работах.

В закон вносятся изменения, позволяющие правительству Омской области дифференцировать размер квоты по видам экономической деятельности, муниципальным образованиям или среднесписочной численности работников, руководствуясь методическим материалом Минтруда России.

Кроме этого, проектом закона предлагается делегировать областному Минтруду вопросы расчета и установления работодателям количества спецмест для трудоустройства особо уязвимых граждан: колясочников, тотально слепых, глухих или слепоглухих людей.

– Создание специальных рабочих мест – одна из самых актуальных проблем при закрытии квоты. Почти 40 % работодателей не закрывают квоту по спецместам, а несколько сотен людей с инвалидностью не получают предложения о работе. Сейчас в соответствии с программой реабилитации нуждаются в спецместах порядка тысячи человек. Мы предлагаем не только анализировать рекомендации органов МСЭ, но и выявлять потребность и готовность жителей региона в трудоустройстве, – подчеркнула министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

На центр занятости будут возложены обязанности проактивного взаимодействия с работодателями, в том числе по рассмотрению кандидатур граждан, нуждающихся в оборудовании специальных рабочих мест.