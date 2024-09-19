Омск-Информ
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·Происшествия

Разыскиваемого подозревают в избиении мужчины.

Сегодня, 19 сентября, омская полиция объявила в розыск неизвестного мужчину. Ведомство опубликовало его фоторобот.

Злоумышленника подозревают в совершении тяжкого преступления. Инцидент произошел днем 31 января 2019 года. Разыскиваемый избил мужчину в 4-м подъезде дома № 85 на Космическом проспекте.

Если вы узнали подозреваемого или у вас есть другая важная для следствия информация, об этом нужно сообщить по телефонам 79-34-02, 79-31-80 или 8-999-460-66-56.

·Происшествия

Разыскиваемого подозревают в избиении мужчины.

Сегодня, 19 сентября, омская полиция объявила в розыск неизвестного мужчину. Ведомство опубликовало его фоторобот.

Злоумышленника подозревают в совершении тяжкого преступления. Инцидент произошел днем 31 января 2019 года. Разыскиваемый избил мужчину в 4-м подъезде дома № 85 на Космическом проспекте.

Если вы узнали подозреваемого или у вас есть другая важная для следствия информация, об этом нужно сообщить по телефонам 79-34-02, 79-31-80 или 8-999-460-66-56.