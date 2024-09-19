Омск-Информ
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·Общество

Новая школа будет иметь теннисный корт на территории.

Месяц назад, 19 августа, омская мэрия подписала соглашение с ООО «Брусника» об участии застройщика в развитии социальной инфраструктуры, сообщает Город55. Компания планирует построить за свой счет школу переменной этажности в границах улиц Шаронова – 2-я Рыбачья. Проектная документация уже готова.

Инвестиции «Брусники» в образовательный объект составят 3,5 млрд рублей, без учета кредитной нагрузки. Школа будет рассчитана на 1 550 мест, ее высота составит 4-5 этажей. Внутри расположатся три спортзала, трехэтажная библиотека, большая столовая, атриум и технокластер. Рядом со зданием собираются оборудовать теннисный корт.

·Общество

Новая школа будет иметь теннисный корт на территории.

Месяц назад, 19 августа, омская мэрия подписала соглашение с ООО «Брусника» об участии застройщика в развитии социальной инфраструктуры, сообщает Город55. Компания планирует построить за свой счет школу переменной этажности в границах улиц Шаронова – 2-я Рыбачья. Проектная документация уже готова.

Инвестиции «Брусники» в образовательный объект составят 3,5 млрд рублей, без учета кредитной нагрузки. Школа будет рассчитана на 1 550 мест, ее высота составит 4-5 этажей. Внутри расположатся три спортзала, трехэтажная библиотека, большая столовая, атриум и технокластер. Рядом со зданием собираются оборудовать теннисный корт.