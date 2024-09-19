Приехав в деревню к родственнику на чужой машине, он сказал, что недавно купил автомобиль.

Сотрудники уголовного розыска оперативно раскрыли угон иномарки у 44-летнего омича. Преступление было совершено на территории СНТ «Север» в пригороде Омска. Хозяин старенькой «Мицубиси-Делика» припарковал ее у дачного участка, а сам отправился на застолье с соседом.

Как это нередко бывает в подобных случаях, утром мужчина не обнаружил ни приятеля, ни ключей от машины, ни самого транспортного средства. Полицейские нашли угонщика в Тюкалинском районе. Чужая иномарка стояла там же.

– Фигурант пояснил, что решил поехать на чужом автомобиле в гости к брату. Родственнику свое появление за рулем транспортного средства объяснил якобы недавним приобретением иномарки, – отметили в полиции.

Иномарку вернули хозяину, а на его соседа завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.