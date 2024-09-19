Мягкой мебелью в желто-голубых тонах оборудуют буфет театра.

Определен поставщик мягкой мебели для театрального буфета в омском Театре юного зрителя. Контракт взяло ООО «Парад мебели» из Томска.

На мебель театр готов был потратить 5,4 млн рублей. Но компания, чтобы победить почти втрое, уронила первоначальную стоимость до 1,9 млн рублей.

Всего на аукцион поступило 12 заявок, одну позже отозвали. Участники предлагали поставить мебель по разным суммам, и только две фирмы готовы были сделать это меньше чем за 2 млн рублей. Меньше всех просила за услугу компания из Томска.

В контракте уточняется, что для буфета заказали две угловые барные стойки, столы, диванчики и кресла. Для мягкой мебели выбрали разные оттенки: так, кресла будут желтыми и синими, а диваны – голубыми и изумрудными. Подрядчику предстоит изготовить мебель за 35 дней.

Напомним, что капитальный ремонт омского ТЮЗа ведется с 2021 года, его проводит ООО «Стройцентр-Иркутск». Сроки сдачи неоднократно переносились. Крайняя дата – август нынешнего года. Судя по всему, срок сдачи снова затягивается.