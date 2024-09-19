Омск-Информ
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·Общество

Для создания ландшафтного объекта городские озеленители использовали цветы, кустарники, декоративные деревья и камни.

Городская служба озеленения обустраивает многолетний цветник у кинотеатра «Маяковский» в центре Омска, сообщил мэр Сергей Шелест. Для оформления композиции используются мраморный щебень, гортензии, спирея, черемуха, можжевельник, барбарис, 12 шаровидных и 8 колоновидных туй, а также рокарий из декоративных камней.

Новый ландшафтный объект в центре города в полной мере начнет работать омичей весной следующего года.

·Общество

Для создания ландшафтного объекта городские озеленители использовали цветы, кустарники, декоративные деревья и камни.

Городская служба озеленения обустраивает многолетний цветник у кинотеатра «Маяковский» в центре Омска, сообщил мэр Сергей Шелест. Для оформления композиции используются мраморный щебень, гортензии, спирея, черемуха, можжевельник, барбарис, 12 шаровидных и 8 колоновидных туй, а также рокарий из декоративных камней.

Новый ландшафтный объект в центре города в полной мере начнет работать омичей весной следующего года.