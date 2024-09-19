Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Предварительной причиной пожара стала неисправная печь. 

В ночь на 19 сентября в садовом товариществе «Газовик» семь сотрудников МЧС России тушили баню и теплицу на площади 30 квадратных метров.

На ликвидацию открытого горения им потребовалось 16 минут.

Предварительной причиной возграния стала неисправная печь. 

·Происшествия

Предварительной причиной пожара стала неисправная печь. 

В ночь на 19 сентября в садовом товариществе «Газовик» семь сотрудников МЧС России тушили баню и теплицу на площади 30 квадратных метров.

На ликвидацию открытого горения им потребовалось 16 минут.

Предварительной причиной возграния стала неисправная печь. 