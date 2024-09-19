Омск-Информ
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·Происшествия

Пожар ликвидировали 25 спасателей.

Вчера, 18 сентября, в 5:05 часов утра в селе Дружино Омской области загорелся автомобиль. Огонь перекинулся на жилой дом и пристроенные к нему сарай, баню и гостевой дом, а также рядом стоящие гараж и летнюю кухню.

Возгорание тушили 25 спасателей и 7 единиц спецтехники.

Пожар  полностью уничтожил транспортное средство – от него остался один остов. Повреждены и разобраны сгораемые конструкции хозпостроек. Общая площадь возгорания составила 412 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность транспортного средства.

·Происшествия

Пожар ликвидировали 25 спасателей.

Вчера, 18 сентября, в 5:05 часов утра в селе Дружино Омской области загорелся автомобиль. Огонь перекинулся на жилой дом и пристроенные к нему сарай, баню и гостевой дом, а также рядом стоящие гараж и летнюю кухню.

Возгорание тушили 25 спасателей и 7 единиц спецтехники.

Пожар  полностью уничтожил транспортное средство – от него остался один остов. Повреждены и разобраны сгораемые конструкции хозпостроек. Общая площадь возгорания составила 412 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность транспортного средства.