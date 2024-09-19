Омск-Информ
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·Происшествия

Судя по всему, ребенок с матерью шли в школу.

Сегодня, 19 сентября, в 07:15 часов появилось сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Конева. Предварительно установлено, что  61-летний водитель «тойоты» сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по «зебре». Судя по всему, школьник шел в учебное учреждение.

В результате 10-летний ребенок оказался в больнице. Проводится проверка.  

·Происшествия

Судя по всему, ребенок с матерью шли в школу.

Сегодня, 19 сентября, в 07:15 часов появилось сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Конева. Предварительно установлено, что  61-летний водитель «тойоты» сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по «зебре». Судя по всему, школьник шел в учебное учреждение.

В результате 10-летний ребенок оказался в больнице. Проводится проверка.  