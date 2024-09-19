Омск-Информ
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·Общество

По данным мэра Сергея Шелеста, отопление запущено на 101 объекте. 

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о темпах подключения к теплу социальных учреждений.

По состоянию на вечер 18 сентября отопление запущено на 101 объекте: это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования.

Глава города провел совещание в «Тепловой компании» и призвал оперативнее устранять повреждения на сетях перед запуском тепла в жилые дома.

·Общество

По данным мэра Сергея Шелеста, отопление запущено на 101 объекте. 

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о темпах подключения к теплу социальных учреждений.

По состоянию на вечер 18 сентября отопление запущено на 101 объекте: это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования.

Глава города провел совещание в «Тепловой компании» и призвал оперативнее устранять повреждения на сетях перед запуском тепла в жилые дома.