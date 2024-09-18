Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель не заметил пешехода, потому что солнце светило слишком ярко.

Сегодня, 18 сентября, в Омске возле школы произошла авария с подростком. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 10:45.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Волга» ехал по улице Крылова, когда в районе дома № 6 он сбил 13-летнего пешехода. Школьник переходил дорогу по зебре. Его увезли в больницу.

Водитель рассказал автоинспекторам, что он не заметил пешехода, потому что его «ослепило» солнце. Полиция проводит проверку.

·Происшествия

Водитель не заметил пешехода, потому что солнце светило слишком ярко.

Сегодня, 18 сентября, в Омске возле школы произошла авария с подростком. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 10:45.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Волга» ехал по улице Крылова, когда в районе дома № 6 он сбил 13-летнего пешехода. Школьник переходил дорогу по зебре. Его увезли в больницу.

Водитель рассказал автоинспекторам, что он не заметил пешехода, потому что его «ослепило» солнце. Полиция проводит проверку.