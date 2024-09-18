Омск-Информ
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·Общество

В Омске зафиксировали превышения по сероводороду и оксиду азота.

По информации Обь-Иртышского УГМС, 17 сентября в Омске снова произошли выбросы. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ зарегистрировали сразу в двух городских округах.

Так, в Ленинском и Советском округах ПДК оксида азота оказалась превышена в 1,3 раза. Кроме того, в Ленинском округе ПДК сероводорода была превышена в 1,5 раза.

Сегодня, 18 сентября, с 20:00 до 10:00 19 сентября в Омске ожидается наступление режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в воздухе. Завтра днем, 19 сентября, уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.

·Общество

В Омске зафиксировали превышения по сероводороду и оксиду азота.

По информации Обь-Иртышского УГМС, 17 сентября в Омске снова произошли выбросы. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ зарегистрировали сразу в двух городских округах.

Так, в Ленинском и Советском округах ПДК оксида азота оказалась превышена в 1,3 раза. Кроме того, в Ленинском округе ПДК сероводорода была превышена в 1,5 раза.

Сегодня, 18 сентября, с 20:00 до 10:00 19 сентября в Омске ожидается наступление режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в воздухе. Завтра днем, 19 сентября, уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.