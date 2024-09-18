Мужчина получил строгое наказание за вождение в нетрезвом виде.

В Омской области суд вынес приговор 26-летнему жителю Азовского района. Мужчину признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде, когда ранее его уже ловили на аналогичном нарушении.

Инцидент произошел 9 мая 2024 года. Суд установил, что вечером нетрезвый водитель сел за руль автомобиля ВАЗ-21043 и поехал по улице 40 лет Октября в селе Азово. Там он наткнулся на сотрудников полиции, которые его остановили.

Суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ и забрал права на 2 года 10 месяцев. Кроме того, автомобиль подсудимого конфисковали в доход государства. Приговор вступил в силу.