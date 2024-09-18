Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Травмы при разных обстоятельствах получили два 8-летних ребенка.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства двух ДТП с участием школьников, которые произошли вчера, 17 сентября. 

Первое сообщение об аварии поступило около 17:35 часов. Установлено, что 58-летний водитель автомобиля «Мазда» в селе Одесское на нерегулируемом перекрестке сбил 8-летнего школьника. Мальчик оказался в больнице. 

А час спустя, около 19 часов, из медицинского учреждения в Госавтоинспекцию поступило сообщение о школьнице, получившей травмы в результате ДТП. Предварительно установлено, что 18-летняя девушка на «Ладе-Калине» на сельской дороге  Новорождественка – Аполлоновка не справилась с управлением и съехала в кювет с опрокидыванием. В результате травмы получила 8-летняя школьница, пассажирка виновницы аварии.  

По данным фактам проводится проверка.

·Происшествия

Травмы при разных обстоятельствах получили два 8-летних ребенка.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства двух ДТП с участием школьников, которые произошли вчера, 17 сентября. 

Первое сообщение об аварии поступило около 17:35 часов. Установлено, что 58-летний водитель автомобиля «Мазда» в селе Одесское на нерегулируемом перекрестке сбил 8-летнего школьника. Мальчик оказался в больнице. 

А час спустя, около 19 часов, из медицинского учреждения в Госавтоинспекцию поступило сообщение о школьнице, получившей травмы в результате ДТП. Предварительно установлено, что 18-летняя девушка на «Ладе-Калине» на сельской дороге  Новорождественка – Аполлоновка не справилась с управлением и съехала в кювет с опрокидыванием. В результате травмы получила 8-летняя школьница, пассажирка виновницы аварии.  

По данным фактам проводится проверка.