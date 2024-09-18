Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Эффектный столб дыма засняли в разных концах города. 

Сегодня, 18 сентября, в 13:31 часов стало известно о пожаре на Красноярском тракте. Эффектные густые черные клубы дыма успели заснять очевидцы.

Как уточнили в МЧС, горел мусор на площади 100 квадратных метров за территорией садоводческого товарищества «Садовод», что в Нефтяниках. 14 спасателей и 3 единицы техники оперативно затушили пламя.

Возгорание локализовано в 14:20. Никто не пострадал. 

·Происшествия

Эффектный столб дыма засняли в разных концах города. 

Сегодня, 18 сентября, в 13:31 часов стало известно о пожаре на Красноярском тракте. Эффектные густые черные клубы дыма успели заснять очевидцы.

Как уточнили в МЧС, горел мусор на площади 100 квадратных метров за территорией садоводческого товарищества «Садовод», что в Нефтяниках. 14 спасателей и 3 единицы техники оперативно затушили пламя.

Возгорание локализовано в 14:20. Никто не пострадал. 