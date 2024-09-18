Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Без своих лидеров «ястребам» трудно играть при чужих трибунах, считает легенда омского клуба.

Легенда омского «Авангарда», бывший главный тренер команды Дмитрий Рябыкин высказался о трехматчевой серии поражений «ястребов». Омичи по буллитам проиграли домашний матч «Амуру», а с выезда по маршруту Новосибирск – Уфа привезли ноль очков.

Рябыкин считает, что все дело в травмах лидеров команды Владимира Ткачева и Рида Буше. Последний уже тренируется с командой, но в официальных матчах на лед не выходит. Ткачева ждут ближе к концу года.

– С учетом травм Ткачева и Буше «Авангард» на данном этапе обречен быть домашней командой, – заявил Рябыкин. – И дело не только в мощной поддержке болельщиков, но и в психологии. Это звездам по большому счету все равно, где играть. Более того, очень часто негатив трибун они за счет класса преобразуют в дополнительную мотивацию. А игроки, скажем так, крепкого среднего уровня тоньше реагируют на поддержку своих болельщиков, находят в ней дополнительную уверенность.

Прервать серию поражений «ястребы» попробуют 20 сентября в домашнем поединке против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

1606
·Спорт

Без своих лидеров «ястребам» трудно играть при чужих трибунах, считает легенда омского клуба.

Легенда омского «Авангарда», бывший главный тренер команды Дмитрий Рябыкин высказался о трехматчевой серии поражений «ястребов». Омичи по буллитам проиграли домашний матч «Амуру», а с выезда по маршруту Новосибирск – Уфа привезли ноль очков.

Рябыкин считает, что все дело в травмах лидеров команды Владимира Ткачева и Рида Буше. Последний уже тренируется с командой, но в официальных матчах на лед не выходит. Ткачева ждут ближе к концу года.

– С учетом травм Ткачева и Буше «Авангард» на данном этапе обречен быть домашней командой, – заявил Рябыкин. – И дело не только в мощной поддержке болельщиков, но и в психологии. Это звездам по большому счету все равно, где играть. Более того, очень часто негатив трибун они за счет класса преобразуют в дополнительную мотивацию. А игроки, скажем так, крепкого среднего уровня тоньше реагируют на поддержку своих болельщиков, находят в ней дополнительную уверенность.

Прервать серию поражений «ястребы» попробуют 20 сентября в домашнем поединке против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

1606