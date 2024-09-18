Без своих лидеров «ястребам» трудно играть при чужих трибунах, считает легенда омского клуба.

Легенда омского «Авангарда», бывший главный тренер команды Дмитрий Рябыкин высказался о трехматчевой серии поражений «ястребов». Омичи по буллитам проиграли домашний матч «Амуру», а с выезда по маршруту Новосибирск – Уфа привезли ноль очков.

Рябыкин считает, что все дело в травмах лидеров команды Владимира Ткачева и Рида Буше. Последний уже тренируется с командой, но в официальных матчах на лед не выходит. Ткачева ждут ближе к концу года.

– С учетом травм Ткачева и Буше «Авангард» на данном этапе обречен быть домашней командой, – заявил Рябыкин. – И дело не только в мощной поддержке болельщиков, но и в психологии. Это звездам по большому счету все равно, где играть. Более того, очень часто негатив трибун они за счет класса преобразуют в дополнительную мотивацию. А игроки, скажем так, крепкого среднего уровня тоньше реагируют на поддержку своих болельщиков, находят в ней дополнительную уверенность.

Прервать серию поражений «ястребы» попробуют 20 сентября в домашнем поединке против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.