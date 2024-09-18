Оно находилось в открытом доступе для любопытных детей.

Прокуратура Павлоградского района обратилась в суд для сноса аварийного здания. Бывшее инфекционное отделение на улице Гагарина в райцентре Павлоградка было признано непригодным к эксплуатации и подлежащим сносу.

Несмотря на это, здание было доступно для всех, в том числе детей. Местные власти не принимали мер, чтобы оградить потенциально небезопасный объект.

По результатам проверки прокурор Павлоградского района Николай Чармадов направил в суд исковое заявление о понуждении районной администрации осуществить снос аварийного здания. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора.

Надзорное ведомство будет контролировать исполнение судебного решения.