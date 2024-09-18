Омск-Информ
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·Общество

Предварительной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.

В деревне Александровке Омской области сотрудники МЧС России тушили двухквартирный жилой дом.

Специалисты МЧС России и три единицы техники ликвидировали возгорание на общей площади 240 квадратных метров. Судя по всему, здание полностью выгорело. К счастью, никто не пострадал.

Установлено, что всю ночь оставался включенным в розетку термопот. Предварительно, все случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования.

·Общество

Предварительной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.

В деревне Александровке Омской области сотрудники МЧС России тушили двухквартирный жилой дом.

Специалисты МЧС России и три единицы техники ликвидировали возгорание на общей площади 240 квадратных метров. Судя по всему, здание полностью выгорело. К счастью, никто не пострадал.

Установлено, что всю ночь оставался включенным в розетку термопот. Предварительно, все случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования.