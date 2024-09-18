Обнаружение дощатика XVII века позволит доказать, что Омск был основан почти 400 лет назад.

На территории «Омской крепости» ведутся археологические раскопки, целью которых является поиск доказательств основания Омска в XVII веке, то есть около 400 лет назад. Ученые вместе с волонтерами ищут древний корабль – дощатик, сообщил старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Татауров.

– Раскопки идут – девятнадцатый век прошли, идем в восемнадцатый. Посмотрим, что там будет (времена Екатерины, Елизаветы, Петра). И потом нам желательно до семнадцатого века дойти, – цитирует Татурова портал «СуперОмск». – Тут более важным было то, что сделали геофизики, они должны передать карту всего побережья. Посмотрим, где копать, где искать кораблик. Нам его надо искать, поэтому найдем. Идем навстречу 400-летию Омска.

Согласно заявлениям Татаурова, укрепленное поселение на месте второй Омской крепости возникло в 1628 году. Оно использовалось как место отдыха и ремонта судов русскими людьми, занятыми доставкой соли по Иртышу. Ее возили с территории современного Казахстана в Тару, где размещалось воеводство.

Если ученым удастся найти доказательства того, что Омская крепость была основана в XVII веке, через четыре года Омск отметит свое 400-летие.