Синоптики предупреждают, что урожай на огородах может замерзнуть.

Омские синоптики обещают заморозки в ночные часы с 19 по 21 сентября. Ожидается от 0 до –5 градусов Цельсия. В связи с этим омичей предупредили, что остатки урожая на огородах могут замерзнуть.

Кроме того, вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вроде пожаров или коммунальных и энергетических аварий.

Обо всех таких случаях предлагают оперативно информировать дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.