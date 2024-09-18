Минпросвещения выпустило соответствующие рекомендации для учреждений образования и направило их в регионы.

Детским садам и школам рекомендовано ввести ограничения по числу иностранных граждан – не больше трех в группах и классах. Соответствующие методические рекомендации Минпросвещения РФ разослало по регионам. Ведомство дало обоснования этому подходу.

– При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком, – цитирует текст рекомендаций газета «Известия».

Указанная в документе цифра должна рассматриваться как целевой ориентир, а не запретительная мера на обучение детей иностранных граждан. При распределении этих детей по группам и классам в рамках одной параллели нужно стремиться к их максимально равному количеству.