Омск-Информ
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·Общество

Они обсудили темы дефицита кадров, воспитания детей и патриотизма.

Глава Омского района Геннадий Долматов встретился с Героем России Андреем Тимошенко и родственниками остальных Героев России, которые живут в этом муницпальном районе.

На встрече присутствовали отец Ивана Шица – Александр Христьянович и дядя Андраника Гаспаряна – Оганес Венцикович. Они обсудили актуальные вопросы района, в частности нехватку кадров на селе и идущую полным ходом уборочную кампанию. Также они обсудили воспитание детей и защиту Родины.

– Подвиги Героев России – повод для гордости родных и близких и пример для подражания, – написал в соцсетях Геннадий Долматов.

Чиновник также рассказал, что во время встречи обсуждались истории из жизни, которые объединяет патриотизм, любовь к родной земле и стране.

·Общество

Они обсудили темы дефицита кадров, воспитания детей и патриотизма.

Глава Омского района Геннадий Долматов встретился с Героем России Андреем Тимошенко и родственниками остальных Героев России, которые живут в этом муницпальном районе.

На встрече присутствовали отец Ивана Шица – Александр Христьянович и дядя Андраника Гаспаряна – Оганес Венцикович. Они обсудили актуальные вопросы района, в частности нехватку кадров на селе и идущую полным ходом уборочную кампанию. Также они обсудили воспитание детей и защиту Родины.

– Подвиги Героев России – повод для гордости родных и близких и пример для подражания, – написал в соцсетях Геннадий Долматов.

Чиновник также рассказал, что во время встречи обсуждались истории из жизни, которые объединяет патриотизм, любовь к родной земле и стране.