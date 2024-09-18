Омск-Информ
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·Общество

Это связано с поздним прибытием судов.

Сегодня, 18 сентября, в Омском аэропорту задержался вылет восьми рейсов. В частности, это борта в Сочи, Москву, Абакан, Махачкалу и Анталью. Самолет в Анталью отправился всего на 18 минут позже. А в московское Домодедово борт авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетит на 2,5 часа позже планируемого времени.

В справочной службе пояснили, что причиной задержки стало позднее прибытие судов.

·Общество

Это связано с поздним прибытием судов.

Сегодня, 18 сентября, в Омском аэропорту задержался вылет восьми рейсов. В частности, это борта в Сочи, Москву, Абакан, Махачкалу и Анталью. Самолет в Анталью отправился всего на 18 минут позже. А в московское Домодедово борт авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетит на 2,5 часа позже планируемого времени.

В справочной службе пояснили, что причиной задержки стало позднее прибытие судов.