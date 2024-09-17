Во время выездного матча омская команда проиграла со счетом 2:4.

Сегодня, 17 сентября, омский «Авангард» сыграл с «Салаватом Юлаевым» на выезде в Уфе. Мачт закончился со счетом 2:4.

В первом периоде хозяева льда забили подряд два гола в ворота «Авангарда». Затем омскому клубу удалось чуть-чуть отыграться. «Ястребы» забили одну шайбу, счет стал 1:2.

Во втором периоде соперники забили «Авангарду» еще один гол, счет стал 1:3. Третий период начался с того, что омичи немного реабилировались, они забили гол в ворота «Салавата Юлаева». Но уфимцы не остались в долгу и забросили шайбу в ответ. Счет стал 2:4.

Напомним, что ранее «ястребы» проиграли дважды. Сначала хабаровскому «Амуру» со счетом 2:3, а затем – новосибирской «Сибири» со счетом 1:4. Следующий матч пройдет в пятницу, 20 сентября, на домашней «G-Drive Арене». Омская команда встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.