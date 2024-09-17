Дома признали аварийными, но расселять их будут в течение следующих семи лет.

Омская мэрия признала аварийными еще два двухэтажных дома. Один из них находится в Ленинском округе по адресу улица Новосортировочная, 17в. Его построили еще в 1957 году.

Второе здание располагается в Центральном округе. Речь идет о доме № 59 на улице 2-я Линия. Этот деревянный дом ввели в эксплуатацию в 1963 году.

В документе, который подписан исполняющим обязанности мэра Омска Евгением Фоминым, говорится, что комиссия постановила снести эти дома. До 31 декабря 2031 года жителей должны расселить (физические и юридические лица).