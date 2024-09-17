Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Сейчас обсуждаемся вопрос о перевозке грузов по Иртышу в Казахстан и Китай.

Сегодня, 17 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Во время мероприятия обсуждались вопросы перевозки грузов водным транспортом.

В частности, был поднят вопрос о создании в Омске грузового хаба. Он позволит перевозить по Иртышу грузы между российскими регионами, Казахстаном и Китаем.

– Это решение позволит увеличить скорость доставки грузов и пассажиров, что положительно скажется не экономике нашего региона, – объяснил глава региона.

Андрей Тарасенко эту инициативу поддержал.

·Экономика/Бизнес

Сейчас обсуждаемся вопрос о перевозке грузов по Иртышу в Казахстан и Китай.

Сегодня, 17 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Во время мероприятия обсуждались вопросы перевозки грузов водным транспортом.

В частности, был поднят вопрос о создании в Омске грузового хаба. Он позволит перевозить по Иртышу грузы между российскими регионами, Казахстаном и Китаем.

– Это решение позволит увеличить скорость доставки грузов и пассажиров, что положительно скажется не экономике нашего региона, – объяснил глава региона.

Андрей Тарасенко эту инициативу поддержал.