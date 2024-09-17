Прокурор Алексей Афанасьев побывал на выезде в Колосовском районе.
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев провел выездную проверку в Колосовской средней школе. В ее здании проводят капремонт по федеральной программе. Подрядчиком является ООО «Рост ПромСтрой».
Прокурор указал представителю подрядчика и главе Колосовского района на отставание от срока выполнения работ, а также нехватку рабочих на объекте. Ранее прокуратура района объявляла предостережение руководителю проекта, а гендиректору ООО «РостПром Строй» вносила представление из-за неоднократного нарушения этапов выполнения работ.
Региональный прокурор провел совещание с представителями заказчика и подрядчика. Алексей Афанасьев поручил руководителю проекта принять меры для завершения строительства, а органу власти – наладить надлежащий контроль и не допустить оплату невыполненных работ.
Прокурору района Дмитрию Шалюку поручили еженедельно контролировать ход работ. Завершение ремонта находится на контроле прокуратуры.