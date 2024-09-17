Мужчина зашел в «Одноклассники» и написал гадости под постом жительницы Горьковского района.

В Горьковском районе местные жители в суде выясняли отношения из-за комментария в социальной сети. С иском к жителю райцентра обратилась женщина, проживающая в одном из населенных пунктов района. Она опубликовала пост в группе «Горьковское» соцсети «Одноклассники», и под ним появился оскорбительный для автора комментарий.

– При рассмотрении дела суд посчитал установленным и доказанным факт противоправных действий ответчика и взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей. После рассмотрения дела Омским областным судом по апелляционной жалобе ответчика решение вступило в законную силу, – сообщили в пресс-службе суда.

Также женщина, которую ответчик оскорбил в комментарии под ее постом, «повесила» на него судебные расходы в размере 30 тыс. рублей. В общей сложности один комментарий в «Одноклассниках» обошелся жителю Горьковского в 45 тысяч.