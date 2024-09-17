Омск-Информ
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·Происшествия

Автоледи оказалась в больнице.

Сегодня, 17 сентября, в 11 часов стало известно об аварии с пассажирским транспортом.

Предварительно установлено, 42-летняя омичка на «Тойоте Королле» с признаками опьянения выезжала со двора на улице Новокирпичной. И не пропустила троллейбус № 15 (Романенко – Гашека), в котором находилось 35 пассажиров.  

В результате водитель иномарки доставлена в больницу. Она отказалась от медицинского освидетельствования. В отношении омички возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Ей грозит штраф в 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Проводится проверка.

·Происшествия

Автоледи оказалась в больнице.

Сегодня, 17 сентября, в 11 часов стало известно об аварии с пассажирским транспортом.

Предварительно установлено, 42-летняя омичка на «Тойоте Королле» с признаками опьянения выезжала со двора на улице Новокирпичной. И не пропустила троллейбус № 15 (Романенко – Гашека), в котором находилось 35 пассажиров.  

В результате водитель иномарки доставлена в больницу. Она отказалась от медицинского освидетельствования. В отношении омички возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Ей грозит штраф в 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Проводится проверка.