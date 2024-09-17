Народная артистка России была ведущей актрисой Омского театра драмы, в котором отработала почти полвека.

Сегодня, 17 сентября, состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь легенды театральной сцены Елены Псаревой. Объект установили в центре Омска, на улице Ленина, 8. В этом доме по соседству с Омским театром драмы долгие годы жила его ведущая актриса.

Решение об установлении мемориальной доски в честь Елены Псаревой было принято на пленарном заседании Омского горсовета.

– Она народная артистка России, награждена огромным количеством театральных премий, – отметила председатель комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина.

Елена Псарева носила звание народной артистки России, была лауреатом Государственной премии имени Константина Станиславского, лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», имела множество других наград.

Будущая звезда Омской драмы родилась 16 мая 1921 года в городе Куйбышеве Новосибирской области. Ее отец был свещенником, а мать – учительницей. В 1923 году семья переехала в Томск, затем в Новокузнецк (Кемеровская область). После окончания школы Елена Псарева училась в Металлургическом институте города Новокузнецка.

Елена влюбилась в театр еще в детстве. Интерес перерос в увлечение, а затем оно стало делом всей жизни. Сперва она выступала в самодеятельности, а в 1940 году поступила в Новокузнецкий ТЮЗ актрисой вспомогательного состава. Во время Великой Отечественной войны ТЮЗ расформировали, Елена стала выступать на эстраде в составе концертной бригады. В 1942 году ее пригласили в новосибирский филиал Центрального театра кукол под руководством Сергея Образцова. После войны Елена работала в Новокузнецком драматическом театре, в Алтайском краевом драматическом театре.

Омскому драматическому театру Елена Псарева прослужила почти полвека: с 9 сентября 1955 года до последнего дня своей жизни – 28 апреля 2004 года. И последние двадцать лет своей жизни была самой большой любовью театрального Омска. Последней ролью актрисы стала Леди, читающая Диккенса, в «Пиквикском клубе» Чарльза Диккенса. Творчество Псаревой было щедрым и ясным, в нем сочетались лирика и эксцентрика, острая характерность и драматизм. Удивительно велика была сила ее актерского и человеческого воздействия на зрителя.